Программу по развитию транспорта приняли в Краснодаре Фото: krd.ru

Программу по развитию транспортной инфраструктуры приняли на заседании городской думы Краснодара. В ней предусмотрено строительство новых дорог и трамвайных веток, ж/д платформ.

Как отмечено на заседании, план может быть изменен. Однако, по словам мэре города, он поможет решить транспортную проблему краевого центра, в том числе с помощью городской электрички. Проект входит в программу транспортной инфраструктуры.

Программу до 2040 года разработали специалисты Высшей школы экономики с учетом генлана города и стратегией социально-экономического развития.