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Общество28 декабря 2021 13:31

Следователи организовали проверку по факту избиения рабочим пенсионерки в Краснодаре

Мужчина напал на жительницу во время конфликта из-за палисадника
Светлана ОВДЕЙ
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Следователи организовали проверку по факту избиения рабочим пенсионерки в Краснодаре Фото из архива КП

Следователи организовали проверку по факту избиения рабочим пенсионерки в Краснодаре Фото из архива КП

Следователи организовали проверку по факту избиения рабочим пенсионерки в Краснодаре. Видео, на кадрах которого мужчина напал на жительницу, распространилось в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Конфликт между рабочим и женщиной произошел из-за спила деревьев. При работе бригады щепки летели на палисадник, за которым ухаживают жильцы дома по улице Трудовой Славы.

- На данной почве между жительницей и одним из рабочих произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил пенсионерку. Следователи проверяют информацию и проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личностей всех участников. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.