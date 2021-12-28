Сочинскому национальному парку вернут 3,5 тысячи участков

Прокуратура Краснодарского края проводит работу по возврату в госсобственность участков, ранее переданных в частные руки. Фото: Сочинский нацпарк

Сочинскому национальному парку планируется вернуть 3,5 тысячи участков. Прокуратура Краснодарского края проводит работу по возврату в госсобственность участков, ранее переданных в частные руки.

Прокуратура Кубани проверила выбывшую при уточнении границ национального парка территорию и выявила, что были незаконно сформированы участки и переданы третьим лицам. При этом объекты оставались в государственной собственности.

В настоящее время застроено 8,5 тысячи участков. Пока что вопрос о сносе строений не поднимается. В планах вернуть 3,5 тысячи участков, на которых лес остался нетронутым.

– Нужно сначала спасти те земли, которые остались. На 3,5 тысячи участков наложили арест в рамках уголовного дела. Уже отработали около тысячи участков. Нам уже известно, кто принимал участие в выбытии территорий. У нас есть вопросы лесникам, главам поселений, – сказал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи более тысячи жителей переселят из 54 аварийных домов до 2023 года.