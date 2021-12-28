На Кубани заинтересованы в увеличении турпотока в межсезонье

Почти в 1,5 раза вырос объем услуг за 10 месяцев в сравнении сравнению с 2019 годом Фото: пресс-служба администрации региона

В Краснодарском крае готовы принимать больше туристов в межсезонье. Всего по результатам 2021 года ожидается количество гостей на уровне 16,8 миллионов человек. Вопрос обсудили на итоговом совещании о работе органов исполнительной власти.

– Сейчас 40% из туристов приезжают к нам в межсезонье, мы должны увеличить эту долю до 50%. Для этого уже начали предлагать новые форматы – открыли зимние пляжи, - подчеркнул Вениамин Кондратьев. - Пандемия увеличила спрос на оздоровительный туризм, мы запустили программы реабилитации после коронавируса. Также развиваем систему «все включено» - по ней работают 80 отелей.

В том числе почти в 1,5 раза увеличился объем услуг за 10 месяцев в сравнении сравнению с 2019 годом.