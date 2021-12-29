В преддверии Нового Года сеть МПР дарит скидки за покупки до 25%

Все любят выгодные предложения - скидки и акции. Ну а как же их не любить! В Магазине Постоянных Распродаж (МПР) они действуют регулярно, и вот на очереди – новый, очень приятный бонус: в январе вы сможете сэкономить до -25%, покупая актуальные товары для дома.

Не секрет, что в конце года деньги тратятся очень быстро на подарки и подготовку к Новому Году, поэтому в январе все стараются тратить деньги расчетливо, с умом. И тут на помощь приходит МПР:

Весь декабрь (по 31 число включительно) покупайте товары для дома и получайте в подарок на кассе скретч-купон. Стирайте защитный слой: под ним вас ждет скидка 15%, 20% или 25%.

Сделайте себе отличный подарок в январе: предъявляйте свой купон на кассе и получайте скидку. А что приобретать в магазине – вам решать: здесь есть все для дома, от игрушек и гаджетов – до посуды и бытовой техники. Самое время обновить домашнюю обстановку – тогда вам точно нужно в МПР - с новыми вещами и интерьер заиграет по-новому!

Ну а в декабре советуем обратить внимание на новогодние аксессуары. Электрогирлянды, блестящие шары, елки, бусы, украшения, карнавальные маски – здесь найдется абсолютно все, и подготовиться к Новому Году можно всего за один заход (а также – приобрести подарки близким).

А главное, в МПР всегда доступные, народные цены.

Мультиварки и блендеры, пледы и постельное белье, сотейники и изящные фарфоровые наборы посуды, а также множество мелочей для интерьера и «для души» - все необходимое в одном месте и по очень приятным ценам! Кроме того, в МПР каждый день действуют акции, скидки и распродажи.

*Акция действует в декабре 2021 – январе 2022 г. в магазинах МПР, подробности по телефону 8-800-2500-600 и на сайте mpr-shop.ru.

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