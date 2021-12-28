Права дольщиков 85 домов восстановили на Кубани в 2021 году Фото: пресс-служба краевой администрации

Права дольщиков 85 домов восстановили в Краснодарском крае в 2021 году. Вопрос обсудили накануне на итоговом совещании о работе органов исполнительной власти.

Так, 42 дома уже сдали в эксплуатацию. По 43 выплачены компенсации или выданы ключи от других квартир. До конца 2023 года поручено решить проблему с каждым дольщиком.

- Наблюдательным Советом Федерального фонда защиты прав дольщиков приняты решения по 49 из 73 объектов, находящихся в Соглашении на предоставление субсидии. По 23 объектам – завершение строительства 3 700 квартир при участии Регионального фонда, по 26 объектам – об осуществлении выплат гражданам по 1 900 квартирам, – сказал вице-губернатор Евгений Наумов.

В то же время подготовлены новые генпланы Анапы, Геленджика, Горячего Ключа и двух поселений Кореновского района. Начали работу по изменению генеральных планов Армавира и Новороссийска и Сочи. Территориальный документ Анапы утвержден Советом депутатов.