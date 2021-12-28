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28 декабря 2021 14:45

Полицейский во время обысков получил опасную травму головы

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Сотрудника полиции госпитализировали.

Сотрудника полиции госпитализировали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейский во время обысков получил опасную травму головы. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

В приемное отделение Мостовской ЦРБ поступил сотрудник в форме. Во время регистрации фельдшер выяснила, что это оперуполномоченный Отдела борьбы с преступлениями против личности краевого главка. У 37-летнего майора полиции была травма головы.

Как выяснилось, правоохранитель получил травму по собственной неосторожности, когда полез на чердак дома.

Как выяснилось, правоохранитель получил травму по собственной неосторожности, когда полез на чердак дома.

После обследования выяснилось, что у правоохранителя закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Их он получил после неудачных обысков, проходившие в одном из домов поселка Псебай.

- Сотрудники МВД осматривали дом по решению суда. Когда с комнатами на первом этаже было закончено, они полезли на чердак. Там по неосторожности майор полиции ударился о балку виском, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сейчас сотрудник полиции находится в больнице Лабинска, ему назначили стационарное лечение.

- Но проверка после случившегося, как того и требуют правила, все равно организована. Выясняются обстоятельства, - добавляет источник в правоохранительных органах.