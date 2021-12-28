Сотрудника полиции госпитализировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейский во время обысков получил опасную травму головы. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

В приемное отделение Мостовской ЦРБ поступил сотрудник в форме. Во время регистрации фельдшер выяснила, что это оперуполномоченный Отдела борьбы с преступлениями против личности краевого главка. У 37-летнего майора полиции была травма головы.

Как выяснилось, правоохранитель получил травму по собственной неосторожности, когда полез на чердак дома.

После обследования выяснилось, что у правоохранителя закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Их он получил после неудачных обысков, проходившие в одном из домов поселка Псебай.

- Сотрудники МВД осматривали дом по решению суда. Когда с комнатами на первом этаже было закончено, они полезли на чердак. Там по неосторожности майор полиции ударился о балку виском, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сейчас сотрудник полиции находится в больнице Лабинска, ему назначили стационарное лечение.

- Но проверка после случившегося, как того и требуют правила, все равно организована. Выясняются обстоятельства, - добавляет источник в правоохранительных органах.