48 учреждений образования и здравоохранения построили на Кубани в 2021 году Фото: пресс-служба администрации региона

48 учреждений образования и здравоохранения построили на Кубани в 2021 году. Результаты озвучены на итоговом совещании о работе органов исполнительной власти.

– Расходы на социальную сферу в следующем году составят 241 миллиард рублей. В бюджете заложены средства на строительство и выкуп 36 школ и 17 детских садов. Впервые направим 1,5 миллиарда на проектирование и строительство 9 новых поликлиник, – отметил Вениамин Кондратьев.

Всего в этом году в регионе открыли 7 фельдшерско-акушерских пунктов, 18 офисов врачей общей практики, начали ремонт в 19 поликлиниках. Кроме того, закуплено 2,5 тысячи единиц медоборудования и 344 авто. В то же время сохраняется дефицит кадров.

– 12 школ открыли в этом году. Капитально отремонтировали 5 школ в Анапе, Армавире, Абинском, Славянском районах. 738 организаций смогли сделать кровлю, отмостки, спортзалы, заменили окна, привели в порядок территорию, – сказала вице-губернатор края Анна Минькова о ситуации в сфере образования. – В этом году открыли и 11 детсадов, еще 5 капитально отремонтировали, всего ввели 2500 мест. Но тем не менее нам необходимо дополнительно ввести еще 1635 мест,

В том числе открыты 134 современных образовательных центра «Точка роста» в сельских школах, «IT-Куб» в Краснодаре, школьный «Кванториум» в Ейске.

А в отрасли культуры в 2021 году отремонтировали 119 районных учреждений, и закупили оборудование. В частности, обновили десять Домов Культуры, четыре детские школы искусств, открыли четыре модельные библиотеки и один виртуальный концертный зал.