МФЦ Кубани не будут работать в новогодние праздники

Граждан начнут принимать с 10 января Фото из архива КП

МФЦ Краснодарского края не будут работать в новогодние праздники. С 31 декабря по 9 января в центрах по оказанию услуг объявлены выходные. Об этом сообщает пресс-служба МФЦ.

- Просим учитывать данную информацию при планировании визита в многофункциональные центры Краснодарского края, - говорится в сообщении.

Граждан в обычном режиме начнут принимать уже с 10 января.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань рассказывала о графике работы ТРЦ и магазинов Краснодара в новогодние праздники. Многие центры 31 декабря досрочно завершат рабочий день, а в первый день нового года примут посетителей позже обычного.