На федеральном телеканале вышло интервью Вениамина Кондратьева

Губернатор Краснодарского края дал интервью федеральными СМИ. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На федеральном телеканале «Россия-24» вышло интервью с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава региона рассказал журналистам о том, каких результатов достигли в регионе в уходящем году и какие планы наметили на 2022 год. Среди наиболее значимых будущих проектов - модернизации очистных сооружений на Азово-Черноморском побережье.

– Инфраструктурные кредиты позволят решить проблему реконструкции и строительства очистных сооружений. 20 объектов планируем на всем побережье региона. На эти цели нам одобрили более 65 млрд рублей, – сказал Вениамин Кондратьев.

Более 18 млрд рублей инфраструктурных кредитов направят на завершение строительства Таманского, Ейского и Троицкого групповых водопроводов. Это позволит решить проблему водоснабжений приморских городов. Также затронули антикризисные меры, которые позволили бизнесу не разориться в период пандемии. Не обошли вниманием развитие дорожной инфраструктуры, успехи в агропромышленном комплексе и бюджетную политику.