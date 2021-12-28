В Красноармейском районе при расчистке речного дна в иле увяз экскаватор вместе с экскаваторщиком

Экскаватор увяз в иле вместе с водителем. Фото: golospravda

В станице Полтавской во время расчистки Полтавского ерика увяз экскаватор. Тяжелая техника застряла в иле в районе жд-переезда. Известно, что также в кабине находится экскаваторщик, который не может самостоятельно выбраться из кабины, сообщает районный паблик «Голос правды».

Очевидцы сообщили о происшествие в местную спасательную службу. К месту подогнали тягач, сейчас решается вопрос как вытянуть экскаватор и помочь водителю.

Жители станицы очень давно добивались расчистки Полтавского ерика, который является федеральной собственностью и районные власти не имели права своими силами приступить к оздоровлению протоки. Работы по расчистке начались в 2021 году.