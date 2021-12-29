Погода в Краснодаре 29 декабря 2021: в городе будет туманно и тепло

В городе до выходных будет тепло и сухо Фото: Галина КОПЫЛОВА

Узнали, какая будет погода в Краснодаре 29 декабря. В городе до выходных ожидаются теплые дни.

- 29 декабря в Краснодаре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер южной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса со знаком плюс, днем 11-13 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

30 и 31 декабря в Краснодаре днем воздух также прогреется до 10-13 градусов тепла.