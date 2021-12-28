На Кубани выявили восемь несертифицированных точек продажи пиротехники

В Краснодарском крае выявили точки, торгующие пиротехников без разрешения. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае под усиленный контроль взяли продажу пиротехники. Мобильные группы, в которые входят сотрудники полиции, представители департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя и районных администраций, ежедневно обследуют специализированные магазины, занимающиеся торговлей фейерверками и аналогичной продукцией. Как сообщили в администрации Кубани, взять этот вопрос на контроль поручил губернатор региона.

– Пиротехнические изделия должны продавать исключительно в специализированных магазинах или отделах. Также продавцы обязаны иметь при себе всю необходимую документацию, в том числе и сертификат соответствия. Мониторинговые группы продолжат свою работу на весь период новогодних и рождественских праздников, – рассказал руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

Рейды в регионе проводят с 20 декабря. За это время выявлено 8 несанкционированных точек по продаже пиротехники. Владельцев привлекут к административной ответственности. В Краснодарском крае работают 544 магазина, которые получили необходимые документы и сертификаты, и имеют право продавать данную продукцию.