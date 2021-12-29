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Общество29 декабря 2021 4:00

Что произошло в ночь на 29 декабря в Краснодарском крае

Последние новости Кубани на 29 декабря
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Последние новости Краснодара и края на 29 декабря

Последние новости Краснодара и края на 29 декабря

В отношении первого замглавы минздрава Кубани завели уголовное дело за халатность с лекарствами для тяжелобольных людей. Среди тех, кто по вине чиновницы не мог дождаться жизненно важных лекарств - 16 детей.

Какие ковидные ограничения будут действовать на Кубани в новогодние праздники. Об этом сообщила «КП» - Кубань» замглавного санитарного врача Краснодарского края Татьяна Гречаная.

МФЦ Кубани не будут работать в новогодние праздники. Граждан начнут принимать в обычном режиме с 10 января.

В Краснодаре у незаконных торговцев изъяли пиротехнику почти на 100 тысяч рублей. В регионе проводятся рейды. Пиротехнические изделия должны продавать исключительно в специализированных магазинах или отделах.

Погода в новогоднюю ночь в Краснодаре начинает интересовать горожан все сильнее — ведь до главного праздника остаются считаные дни. Увы, метеорологам обрадовать горожан нечем, но есть советы, куда стоит отправиться за снегом.