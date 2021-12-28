Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 18:12

В 2021 году 600 должностных лиц скрыли 50 млн рублей доходов

Нарушителей антикоррупционного законодательства выявили сотрудники прокуратуры
Евгения ХАЛИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Во время прокурорских проверок были выявлены нарушения антикоррупционного законодательства. Фото: epp.genproc.gov.ru

Во время прокурорских проверок были выявлены нарушения антикоррупционного законодательства. Фото: epp.genproc.gov.ru

В Краснодарском крае в 2021 году 600 должностных лиц пытались скрыть доходы на сумму более 50 млн рублей. Нарушителей антикоррупционного законодательства удалось выявить в ходе прокурорских проверок. Сотрудники прокуратуры Краснодарского края выявили несоответствия в данных заполненных декларации и обнаружили незадекларированные банковские счета и имущество.

- У госслужащих обнаружили около 50 незадекларированных жилых и нежилых помещений, 42 транспортных средства и около 1,4 тыс. банковских счетов и обязательства финансового характера на общую сумму свыше 50 млн рублей, - сообщили в краевой прокуратуре.

В результате прокурорского вмешательства 1,5 тыс. должностных лиц были привлечены к ответственности за нарушения антикоррупционных стандартов, 22 человека покинули свои посты в связи с утратой доверия.