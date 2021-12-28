В 2021 году 600 должностных лиц скрыли 50 млн рублей доходов

Во время прокурорских проверок были выявлены нарушения антикоррупционного законодательства. Фото: epp.genproc.gov.ru

В Краснодарском крае в 2021 году 600 должностных лиц пытались скрыть доходы на сумму более 50 млн рублей. Нарушителей антикоррупционного законодательства удалось выявить в ходе прокурорских проверок. Сотрудники прокуратуры Краснодарского края выявили несоответствия в данных заполненных декларации и обнаружили незадекларированные банковские счета и имущество.

- У госслужащих обнаружили около 50 незадекларированных жилых и нежилых помещений, 42 транспортных средства и около 1,4 тыс. банковских счетов и обязательства финансового характера на общую сумму свыше 50 млн рублей, - сообщили в краевой прокуратуре.

В результате прокурорского вмешательства 1,5 тыс. должностных лиц были привлечены к ответственности за нарушения антикоррупционных стандартов, 22 человека покинули свои посты в связи с утратой доверия.