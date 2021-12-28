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Происшествия28 декабря 2021 19:05

В Сочи сын взял в заложники собственную мать

Место происшествия оцеплено
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи полицейские пытаются понять мотивы мужчины, взявшего в заложники мать

В Сочи полицейские пытаются понять мотивы мужчины, взявшего в заложники мать

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Центральном районе курорта сын взял в заложники собственную мать. Как сообщают очевидцы, семейная драма разыгралась на улице Красной. Сейчас место происшествия оцеплено полицейскими.

Известно, что мужчина не выдвигал никаких требований и сначала отказывался от контакта с правоохранительными органами. Судя по сообщениям очевидцев, ситуация вышла из-под контроля и на месте прозвучали выстрелы.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что информация уточняется и официальные комментарии будут позже.