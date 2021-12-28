В новогодние праздники за общественной безопасностью в Краснодаре будут следить более сотни казаков-дружинников

Казаки вместе с полицейскими будут следить за правопорядком на новогодних улицах Краснодара Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В администрации Краснодара обсудили усиление мер безопасности во время новогодних праздников. Глава администрации Андрей Алексеенко дал указание обеспечить максимальную защищенность жителей и гостей краевого центра во время праздничных выходных.

— Наша задача на период длинных праздничных выходных — обеспечить максимальную защищенность жителей и гостей Краснодара. Сделать все необходимое, чтобы предстоящие праздники прошли без происшествий, — уточнил глава краевого центра Андрей Алексеенко.

Более сотни казаков-дружинников выйдут на улицы Краснодара в составе полицейских патрулей. Отряды будут дежурить в городских парках и скверах и в местах массового скопления людей.