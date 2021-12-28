Полицейские Сочи задержали мужчину, взявшего в заложники собственную мать

О выстрелах в доме полицейским сообщили соседи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи завершилась операция по задержанию мужчины, который взял в заложники собственную мать. Семейная драма разыгралась в Центральном округе курорта. Люди, проживающие на улице Красной, сообщили в полицию, что слышали звуки, похожие на выстрелы, из соседнего дома. Место ЧП было оцеплено полицейскими. Стражи порядка попытались вступить в переговоры с 31-летним мужчиной, но наладить контакт не удалось.

- В момент задержания, проходившего при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, мужчина оказал сопротивление и был ранен в руку, - сообщил начальник ОИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Задержанному оказана первая медицинская помощь. Его здоровью ничего не угрожает. Установлено, что 31-летний местный житель имеет судимости и наблюдается у врачей в психнаркодиспансере. Оружие с места изъято. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.