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Общество29 декабря 2021 5:12

В экономику Кубани планируют привлечь более 550 млрд инвестиций

Край готов поддерживать развитие ключевых отраслей
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

По итогам года Краснодарский край планировал привлечь в экономику 480 млрд рублей. Но уже сейчас прогнозы выше – эта сумма превысит 550 млрд рублей. Об этом сообщили в администрации региона.

- В этом году мы реализовали 68 крупных проектов на общую сумму 65,1 млрд рублей. В дальнейшем будем продолжать расширять программы поддержки предпринимателей, - сказал Вениамин Кондратьев.

Планируется, что на Кубани запустят три новые меры поддержки. Это субсидирование процентных ставок по кредитам, затрат на инфраструктуру, расширение инвестиционного вычета по налогу на прибыль.

Стоит отметить, что Кубань стала первым регионом, где предпринимателям начали выдавать займы под 0,1%.