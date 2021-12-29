Владельцу бара в Сочи грозит 300 тысяч рублей штрафа за сотрудника без маски

Фото: соцсети департамента потребсферы Кубани

Сочинскому бару грозит до 300 тысяч рублей штрафа за сотрудника без маски. Об этом сообщает департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

В ходе рейда 28 декабря установлено, что сотрудник одного из сочинских баров обслуживал людей без маски. В отношении юридического лица и директора были возбуждены дела об административных правонарушениях.

– В этом случае предусмотрены штрафы в отношении юрлица до 300 тысяч рублей, а также должностного лица до 50 тысяч рублей, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Если в баре снова будут выявлены нарушения, его деятельность приостановят.