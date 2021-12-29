В Сочи буровая установка повредила линии электропередачи

В ДТП пострадавших нет. Фото: скриншот видео

В Сочи буровая установка опрокинулась с тягача на линии электропередачи. Это произошло на улице Виноградной в Центральном районе города.

Тягач, который перевозил буровую установку, зацепил ее стрелой линии электропередачи 28 декабря около полуночи. После чего буровая упала с грузовика. На месте аварии образовался затор. Стоит отметить, что прибывшие сотрудники полиции Сочи быстро отрегулировали движение. К счастью, в ДТП пострадавших нет. Местные жители некоторое время побудут без света в своих домах.

Ранее «Комсомолка» писала, что полицейские Сочи задержали мужчину, взявшего в заложники собственную мать. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и был ранен.