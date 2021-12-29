Перед Новым годом сотрудники ДПС устроили облаву на пьяных водителей на Кубани

Рейды будут проходить на протяжении всех праздников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В предновогодние и праздничные дни инспекторы ДПС на Кубани проводят массовые проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Только за сутки в регионе выявили 43 водителей, управлявших машиной в состоянии опьянения. Массовые проверки будут проводиться до 10 января. Патрулирование несколькими экипажами осуществляется в первую очередь на подъездах к возможным местам отдыха и развлечений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

Также полицейские обращают внимание на наличие детских кресел.