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Общество29 декабря 2021 5:41

Перед Новым годом сотрудники ДПС устроили облаву на пьяных водителей на Кубани

Уже есть первые десятки оштрафованных нарушителей
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Рейды будут проходить на протяжении всех праздников

Рейды будут проходить на протяжении всех праздников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В предновогодние и праздничные дни инспекторы ДПС на Кубани проводят массовые проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Только за сутки в регионе выявили 43 водителей, управлявших машиной в состоянии опьянения. Массовые проверки будут проводиться до 10 января. Патрулирование несколькими экипажами осуществляется в первую очередь на подъездах к возможным местам отдыха и развлечений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

Также полицейские обращают внимание на наличие детских кресел.