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Общество29 декабря 2021 6:35

В Сочи грузовик опрокинулся рядом с постом ДПС

Водитель не справился с управлением
Анастасия СЕРГЕЕВА
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В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Фото: ЧП Сочи

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Фото: ЧП Сочи

В Сочи произошло ДТП с участием грузовика. Есть пострадавшие, сообщает госавтоинспекция города.

– Авария произошла около 6 утра 29 декабря на спуске Мамайского перевала. Грузовик двигался со стороны Лазаревского района в сторону Центрального района Сочи. Машина перевернулась возле поста ДПС. В результате ДТП пострадали два человека. Они госпитализированы в больницу, – сообщали в ГИБДД по Сочи.

По имеющимся данным, водитель грузовика не справился с управлением, снес металлическое ограждение и рухнул вниз. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи буровая установка рухнула на линии электропередачи. К счастью, пострадавших нет.