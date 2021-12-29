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Общество29 декабря 2021 6:33

В Краснодаре за рулем умер водитель реанимобиля

Машина по инерции врезалась в здание
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: t.me/chp_krd

Фото: t.me/chp_krd

Авария произошла рано утром 29 декабря на пересечении улиц Октябрьской и Горького в Краснодаре. Здесь реанимобиль врезался в стену здания после того, как водителю стало плохо. Он скончался на месте.

- 61-летнему водителю машины скорой помощи стало плохо, он потерял управление и вылетел на тротуар. После этого мужчина скончался, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Известно, что в момент аварии в салоне машины водитель находился один. В настоящее время назначена экспертиза, выясняются причины смерти.