В Краснодаре неизвестные сожгли две иномарки

Назначена экспертиза

Сообщение о том, что на улице Вавилова в Краснодаре загорелась машина, поступило диспетчеру 29 декабря в три часа ночи. Пожар потушили за полчаса. Но за это время огонь охватил два авто. В полиции предполагают, что это поджог.

- В огне сгорели две иномарки Skoda. Одной из рассматриваемых причин возгорания является поджог, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.