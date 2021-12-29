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Общество29 декабря 2021 7:39

В Краснодаре неизвестные сожгли две иномарки

В полиции проводят проверку
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Назначена экспертиза

Назначена экспертиза

Сообщение о том, что на улице Вавилова в Краснодаре загорелась машина, поступило диспетчеру 29 декабря в три часа ночи. Пожар потушили за полчаса. Но за это время огонь охватил два авто. В полиции предполагают, что это поджог.

- В огне сгорели две иномарки Skoda. Одной из рассматриваемых причин возгорания является поджог, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.