В Сочи после пожара открыли для туристов башню на горе Ахун

Башня на горе Ахун. Фото: пресс-служба Сочинского нацпарка

В Сочи башня на горе Ахун снова открылась для туристов после пожара. Об этом сообщила пресс-служба Сочинского национального парка.

Башня на горе Ахун была закрыта до середины декабря. Там 14 декабря произошло возгорание деревянных беседок кафе и павильонов. Пламя распространилось на площади 500 квадратных метров. По оценкам экспертов, причиной возгорания стало короткое замыкание. Из-за пожара было приостановлено посещение туристического объекта.

– Смотровая башня на горе Ахун вновь доступна для посещения. Объект работает ежедневно с 9:00 до 17:00, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи буровая установка повредила линии электропередачи.