Когда подача тепла будет восстановлена, не уточняется Фото из архива КП

Более 100 домов Новороссийска временно остались без отопления. На теплосети по улице Снайпера Рубахо произошла авария, сообщает ЕДДС города. На участке ведутся ремонтные работы.

Так, с 9:30 подача тепла приостановлена в некоторых домах по улицам Дзержинского, Карамзина, Куникова, Рыжова, Снайпера Рубахо, Черняховского 17,19, 21, Суворовской, Корницкого, Леженина, Чехова, пр. Ленина. Без отопления частично остаются и жители улиц Алексеева, Глухова, Набережной, Суворовской, Исаева, Свердлова, Карла Маркса, Цедрика, Советов, Н. Республики, Мира, Мичуринский, Губернского, Толстого.

Когда тепло вернется в дома жителей, не уточняется.