Андрей Кравченко официально вступил в должность мэра Новороссийска

29 декабря официально главой Новороссийска назначили Андрея Кравченко. В мэрии провели торжественную церемонию. От губернатора нового градоначальника поздравлял вице-глава региона Игорь Чагаев.

- От имени губернатора поздравил Андрея Кравченко с официальным вступлением в должность главы Новороссийска. Желаю Андрею Васильевичу успехов в новой должности, сил и энергии для воплощения всех планов и инициатив на благо города-героя и его жителей, - написал Чагаев в своем Telegram-канале.

Вениамин Кондратьев в тексте приветствия отметил, что в городе нужно продолжать решать проблемы, а также завершить разработку Генплана.

Андрей Кравченко женат, многодетный отец - воспитывает троих детей. Ранее работал в учреждениях при администрации города. До мэрского кресла руководил Центром развития предпринимательства и поддержки молодежи.