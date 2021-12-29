На Кубани за сутки COVID-19 подтвердился у 444 человек, в том числе 55 детей

Самому младшему пациенту 14 дней Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки COVID-19 подтвердился у 444 человек, в том числе 55 детей. Самому младшему пациенту 14 дней, самому старшему – 96 лет. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

В Краснодаре заболели 136 человек, в Тимашевском районе – 47, в Новороссийске – 39, в Брюховецком - 19, в Северском – 16. По 15 новых случаев - в Славянском и Кавказском муниципалитетах, 14 – в Туапсинском, 13 – в Горячем Ключе, 12 – в Армавире, по 11 – в Анапе, Сочи и Динском районе. По 10 заболеваний - в Гулькевичском и Тихорецком районах, по 8 – в Выселковском, Лабинском и Новокубанском, 7 - в Усть-Лабинском.

- 6 положительных результатов - в Новопокровском районе, по 4 – в Белореченском и Павловском, по 3 – в Каневском и Абинском, по 2 - в Ейском, Кореновском, Красноармейском, Темрюкском и Кущевском районах, по 1 - в Крымском, Староминском, Успенском и Щербиновском, - сообщили в Оперштабе края.

За сутки в регионе от осложнений скончались 20 пациентов. На аппаратах ИВЛ остается 91 человек, 6 – на ЭКМО.