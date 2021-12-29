Праздничное киноменю от Wink

Поклонников фильмов, основанных на реальных событиях, ждут премьеры.

Семейные мелодрамы, экшен, фантастика, байопики, приключения - это и многое другое можно будет посмотреть на каникулах. Особое внимание - киноновинкам.

Новогодний эпизод «Вампиров средней полосы» (18+, 29 декабря). В семье смоленских вампиров готовятся отмечать... пополнение. Новообращенный паренек станет неожиданным подарком под елочку, а заодно перевернет с ног на голову устоявшийся быт кровососущих альтруистов.

Герои российского сериала «Зема» (18+, 30 декабря) тоже готовятся к празднику, об этом - специальный новогодний эпизод. Хулиганская сага о настоящих пацанчиках из Пензы уже полюбилась многим.

Семейное роуд-муви «10 дней с Сантой» (12+, 3 января). Родители и трое детей, конечно, не ожидают, что рождественское путешествие в Лапландию обернется массой приключений. Все начинается с того, что их автомобиль сбивает в заснеженном лесу самого настоящего Санта-Клауса…

Персонажам отечественной комедии «Чиновник» (18+, 4 января) далеко до праздника. У них свои проблемы. Зато как смешно они пытаются их решить!

«Охотники за привидениями: наследники» (12+, 5 января). Приключения семьи одного из знаменитых Ghostbusters снял сын режиссера оригинальной картины 1984 года. Не отступая далеко от классики: старый дом и излишне любопытные подростки, обнаруживающие в подвале ловушки для привидений и прочее фантастическое наследство. Конечно, представится и случай все это использовать.

Поклонников фильмов, основанных на реальных событиях, ждут две российские премьеры. Военная драма «Летчик» (12+) объединила несколько судеб, в том числе легендарного Алексея Маресьева. Зрителям Wink картина доступна с 24 декабря. А с 3 января - драма «Небо» (12+). Первый художественный фильм, рассказывающий о летчиках-героях контртеррористической операции в Сирии.

СПРАВКА «КП»

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