В минздраве Кубани рассказали, как будут работать поликлиники в новогодние каникулы

С 31 декабря по 9 января поликлиники будут работать с 9:00 до 16:00 Фото из архива КП

Жители Кубани смогут обратиться за медпомощью по горячей линии или посетить поликлинику в новогодние каникулы. В министерстве здравоохранения региона озвучили график работы учреждений.

Так, с 31 декабря по 9 января больницы будут принимать пациентов с 9:00 до 16:00. В обычном режиме продолжат работу стационары и ковид-госпитали. По прежнему графику граждан примут и в пунктах вакцинации – всего в регионе из 332. А бригады скорой помощи и КТ-центры будут работать круглосуточно.

Жители Кубани также смогут обратиться с вопросами на горячую линию. С 31 декабря по 9 января звонки примут по номеру 8-800-2000-366.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о графике работы МФЦ в новогодние каникулы. Центры по оказанию услуг с 31 декабря по 9 января уйдут на выходные.