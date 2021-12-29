В Сочи выбрали лучшее новогоднее оформление городских пространств

Конкурс проведен по инициативе мэра Сочи Алексея Копайгородского. Фото: мэрия города

В Сочи подвели итоги городского конкурса на лучшее новогоднее оформление. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Конкурсная комиссия отметила 60 организаций, которые подошли к вопросу новогоднего оформления по-настоящему творчески, создали атмосферу праздника для жителей и гостей Сочи.

– Этот городской конкурс мы проводили по инициативе мэра Сочи Алексея Копайгородского. Наш город очень красиво украшен, радует сочинцев и туристов, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

В конкурсе приняли участие более 300 предприятий.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи на период новогодних праздников запланировано более 130 мероприятий. Это выставки, концерты и спектакли.