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29 декабря 2021 9:21

На Кубани полицейский спровоцировал ДТП, сдавая на машине задом

Проводится проверка
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Полицейские оформили ДТП

Полицейские оформили ДТП

Авария по вине полицейского случилась в Ейске. Сотрудник местного отдела МВД ехал домой в нерабочее время в гражданской одежде. Выезжая на машине задним ходом с одной из парковок, он не предоставил преимущество иномарке.

- В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения, - сообщил источник в правоохранительных органах.

В отношении полицейского составили протокол, ему грозит штраф в 1500 рублей.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что полицейский во время обысков получил опасную травму головы. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.