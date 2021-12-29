Аппарат ИВЛ для новорожденных поставили в больницу Щербиновского района Кубани

Оборудование необходимо для лечения малышей с нарушением функции легких. Фото: пресс-служба краевой администрации

Аппарат ИВЛ для новорожденных приобрели в больницу Щербиновского района Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Оборудование необходимо для лечения малышей с нарушением функции легких.

- Такой аппарат - серьезное подспорье для отделения, поможет спасти не одну детскую жизнь, - отметили в министерстве здравоохранения края.

Аппарат поставили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Стоимость оборудования составляет 3,7 миллиона рублей.