В центре Сочи обустроили свыше 30 детских и спортивных площадок

Появились зоны с уличными тренажерами и площадки для воркаута, Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Центральном районе Сочи в 2021 году благоустроено более 30 детских и спортивных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе сочинской администрации.

– В этом году реализованы проекты по обустройству 32 детских игровых и спортивных площадок. Появились зоны с уличными тренажерами и площадки для воркаута, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Кроме того, в Сочи реализована масштабная реконструкция фонтанов «Подвиг во имя жизни» и «Два якоря». Капитальный ремонт проведен на фонтанном комплексе возле концертного зала «Фестивальный». Участие в благоустройстве территорий приняли депутаты и общественные организации.

– Безусловно, особое внимание нужно уделять санитарному состоянию общественных пространств, парков и скверов. В местах, где чаще всего отдыхают сочинцы и гости курорта, должно быть всегда красиво, – заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.