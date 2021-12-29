В Сочи состоялся массовый заплыв Дедов Морозов и Снегурочек

Заплыв прошел в акватории Черного моря. Фото: скриншот видео

В Сочи прошел массовый заплыв на сапбордах Дедов Морозов и Снегурочек. Видео опубликовали в одном из сочинских пабликов.

Заплыв прошел в акватории Черного моря. В праздничном мероприятии приняли участие более 15 человек.

– Нас много, это очень круто! Сап становится популярнее с каждым годом. Приглашаем всех желающих присоединиться к нам. В нашей команде уже и дети, и Снегурочки, и олени, – прокомментировала корреспонденту «Комсомольской правды» – Кубань» организатор заплыва Людмила Кунакова.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи выбрали лучшее новогоднее оформление городских пространств. Подведены итоги городского конкурса.