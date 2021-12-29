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Общество29 декабря 2021 9:56

Кредитку по поддельному паспорту оформил мужчина в Краснодаре

Ему грозит до двух лет колонии
Светлана ОВДЕЙ
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Ущерб составил почти полмиллиона рублей Фото из архива КП

Ущерб составил почти полмиллиона рублей Фото из архива КП

Мужчина по поддельному паспорту оформил кредитную карту в Краснодаре. Мошенника задержали. Об этом сообщает пресс-служба городского МВД.

Представитель банка обратился в полицию с заявлением об оформленном по поддельному документу кредита. Выяснилось, что к этому причастен 41-летний житель Астрахани. Мужчина купил в интернете паспорт и с помощью документа получил кредитную карту. Мошенника задержали в Воронежской области.

До этого мужчина подобным способом оформлял еще две кредитки. Общий ущерб составил 475 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, - сообщили в МВД Краснодара.