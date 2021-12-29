41 кубанскую школу капитально отремонтируют по федеральной программе

41 школу Кубани планируют капитально отремонтировать по новой федеральной программе Фото: admkrai.krasnodar.ru

41 школу Кубани планируют капитально отремонтировать по новой федеральной программе. Реализацию начнут уже с начала 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, в 2022 и в 2023 годах Кубань получит более 820 миллионов рублей. Запланировано обновить 41 учреждение в 15 городах и районах региона.

В крае, как и в других регионах, сформирован штаб из педагогов, родительского сообщества и общественных организаций для контроля над реализацией программы капремонта.

В 2021 году на Кубани по программе «Развитие образования» отремонтировали 99 школ в 32 районах. Учреждения приняли детей с начала учебного года. В 21 школе обновили пищеблоки, в 12 – спортзалы.