Проект благоустройства бульвара Фото: пресс-служба краевой администрации

Николаевский бульвар реконструируют в 2022 году в Краснодаре. По нацпроекту «Жилье и городская среда» за зону отдыха проголосовали более 18 тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

По проекту вдоль улицы Автолюбителей оборудуют велодорожку. Пешеходную аллею шириной в 4,5 метра организуют вдоль улицы Артезианской, в остальных зонах – пейзажные дорожки.

- Запланировано построить игровой комплекс с батутами, горками и песочницами. В зоне отдыха обустроят амфитеатр, декоративное освещение и высадят новые растения. Здесь появится и площадка для выгула собак, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, в 2021 году в краевом центре обустроили сад Сосновый, сквер им. Льва Толстого, бульвары Мариинский и Героев-Разведчиков.