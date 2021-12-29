Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 декабря 2021 10:49

Николаевский бульвар реконструируют в 2022 году в Краснодаре

За зону отдыха проголосовали более 18 тысяч жителей
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проект благоустройства бульвара Фото: пресс-служба краевой администрации

Проект благоустройства бульвара Фото: пресс-служба краевой администрации

Николаевский бульвар реконструируют в 2022 году в Краснодаре. По нацпроекту «Жилье и городская среда» за зону отдыха проголосовали более 18 тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

По проекту вдоль улицы Автолюбителей оборудуют велодорожку. Пешеходную аллею шириной в 4,5 метра организуют вдоль улицы Артезианской, в остальных зонах – пейзажные дорожки.

- Запланировано построить игровой комплекс с батутами, горками и песочницами. В зоне отдыха обустроят амфитеатр, декоративное освещение и высадят новые растения. Здесь появится и площадка для выгула собак, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, в 2021 году в краевом центре обустроили сад Сосновый, сквер им. Льва Толстого, бульвары Мариинский и Героев-Разведчиков.