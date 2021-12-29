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Происшествия29 декабря 2021 11:08

Водитель грузовика утонул в реке Геленджика, помогая охотникам переправиться через водоем

Машину унесло и перевернуло течением
Светлана ОВДЕЙ
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Несчастный случай со смертельным исходом произошел под Геленджиком. Водитель грузовика утонул, помогая мужчинам переправиться через реку Пшада.

Охотники несколько дней отдыхали на берегу реки. Как сообщалось ранее, уровень воды в водоемах поднялся из-за обильных дождей. Из-за этого мужчины не могли переправиться через реку и попросили о помощи водителя грузовика ГАЗ-66.

Мужчине тросом удалось перетащить два авто охотников. А когда вернулся за третьим, грузовик подхватило и унесло течение. Затем авто перевернуло и накрыло водой.

Доставать грузовик из реки принялись спасатели. В кабине обнаружили тело водителя – он погиб. По факту гибели проводится проверка.