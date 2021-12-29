Водитель грузовика утонул в реке Геленджика, помогая охотникам переправиться через водоем

Несчастный случай со смертельным исходом произошел под Геленджиком. Водитель грузовика утонул, помогая мужчинам переправиться через реку Пшада.

Охотники несколько дней отдыхали на берегу реки. Как сообщалось ранее, уровень воды в водоемах поднялся из-за обильных дождей. Из-за этого мужчины не могли переправиться через реку и попросили о помощи водителя грузовика ГАЗ-66.

Мужчине тросом удалось перетащить два авто охотников. А когда вернулся за третьим, грузовик подхватило и унесло течение. Затем авто перевернуло и накрыло водой.

Доставать грузовик из реки принялись спасатели. В кабине обнаружили тело водителя – он погиб. По факту гибели проводится проверка.