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Общество29 декабря 2021 11:15

В Сочи нашли способ борьбы с «черными риелторами»

На курорте создан реестр профессиональных участников рынка недвижимости
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Благонадежность агента теперь можно будет проверить с помощью специального реестра. Фото: мэрия Сочи

Благонадежность агента теперь можно будет проверить с помощью специального реестра. Фото: мэрия Сочи

В Сочи нашли способ борьбы с недобросовестными риелторами. Благонадежность агента теперь можно будет проверить с помощью специального реестра, сообщает пресс-служба мэрии города.

– Все жалобы граждан на агентов недвижимости будут рассматриваться гильдией. Она объединяет 1,5 тысячи сотрудников, из которых уже около 600 брокеров и агентов прошли добровольную сертификацию, а также вошли в реестр профессиональных участников рынка недвижимости «Риелторы Сочи», – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Все сведения публикуются на сайте grsnet.grsochi.ru. По данным сочинской мэрии, в городе примерно восемь тысяч человек занимаются предпринимательской деятельностью.

Напомним, что Сочинскому национальному парку вернут 3,5 тысячи участков.