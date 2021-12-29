Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших потребительских кредитов

Фото: банка Уралсиб.

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга самых выгодных потребительских кредитов в декабре 2021 года, который подготовил портал Банки.ру. В пятерку лучших вошел кредит «Стандартный без подтверждения дохода» Банка Уралсиб.

Эксперты портала оценили условия различных банков по потребительским кредитам и отобрали наиболее выгодные предложения рынка по следующим параметрам: сумма кредита – 336,5 тыс. рублей (средний размер потребительского кредита в октябре 2021 года, по данным ОКБ), срок кредита – 3 года и 1 месяц, отсутствие обеспечения, категория заемщиков – работники по найму, быстрое рассмотрение заявки банком и прозрачность условий продукта.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».