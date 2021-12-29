Строительство школы на 1,5 тысячи мест началось в поселке Российском Краснодара

На участке установили ограждения и обустраивают котлован Фото: пресс-служба городской администрации

Строительство школы на 1,5 тысячи мест стартовало в поселке Российском Краснодара. Объект планируют сдать в середине 2023-го – к началу учебного года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новая школа расположится по улице Тверской. На стройплощадке уже установили ограждение и обустраивают котлован.

В трехэтажном здании из четырех блоков оборудуют большой зал на 804 места и малый актовый зал на 200 мест, столовую на 750 мест и два спортзала. На территории учреждения оборудуют игровые и спортивные площадки.

Напомним, в конце 2021 года началось строительство сразу семи новых учреждений.