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Общество29 декабря 2021 11:27

Строительство школы на 1,5 тысячи мест началось в поселке Российском Краснодара

Сдать объект планируют в середине 2023 года
Светлана ОВДЕЙ
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На участке установили ограждения и обустраивают котлован Фото: пресс-служба городской администрации

На участке установили ограждения и обустраивают котлован Фото: пресс-служба городской администрации

Строительство школы на 1,5 тысячи мест стартовало в поселке Российском Краснодара. Объект планируют сдать в середине 2023-го – к началу учебного года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новая школа расположится по улице Тверской. На стройплощадке уже установили ограждение и обустраивают котлован.

В трехэтажном здании из четырех блоков оборудуют большой зал на 804 места и малый актовый зал на 200 мест, столовую на 750 мест и два спортзала. На территории учреждения оборудуют игровые и спортивные площадки.

Напомним, в конце 2021 года началось строительство сразу семи новых учреждений.