Туристам Сочи будут создавать новогоднее настроение 24 спецбригады

. Поздравления пройдут даже в отдаленных сельских поселениях. Фото: мэрия Сочи

Новогодние бригады создадут в Сочи праздничное настроение. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Во всех четырех внутригородских районах Сочи начались уличные поздравления с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. Представления организовали творческие коллективы учреждений культуры города.

– В настоящее время на улицы Сочи вышли 24 бригады аниматоров. По шесть человек на каждый район. Поздравления пройдут даже в отдаленных сельских поселениях. Во всех Домах культуры Сочи в период новогодних праздников проведут утренники. Конечно, все мероприятия состоятся в условиях соблюдения антиковидных ограничений, – рассказала «КП» - Кубань» начальник управления культуры мэрии Сочи Марианна Устинова.

Напомним, что в Сочи в круглосуточном режиме заработал оперштаб по проведению зимнего сезона.