Первый пассажирский трамвай проехал по новой линии в Краснодаре Фото: пресс-служба городской администрации

Первый пассажирский трамвай проехал по новой линии на улице Московской Краснодара. Состав пустили по готовому участку – в нем от ТЦ «Стрелка» до улицы Солнечной проехали активисты вместе с главой города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На новой трамвайной линии уже уложено более 5 километров рельсошпальной решетки. На участке проводят балансировку путей, сварку рельсовых стыков. Кроме того, идет строительство подземных переходов и тяговой подстанции. До 10 февраля обустроят разворотное кольцо в районе ТЦ «Стрелка».

- Трамвай - это, пожалуй, самый любимый вид общественного транспорта для горожан, на нем можно передвигаться без пробок. Приоритет для движения вагонов должен быть обеспечен и с помощью правильного регулирования светофоров, прошу эту работу наладить и на новом участке, - отметил мэр Андрей Алексеенко. - В следующем году краснодарцы смогут быстрее добираться от Петра Метальникова до Солнечной и обратно, будем и дальше развивать трамвайную сеть, чтобы во все микрорайоны можно было доехать на трамвае.

По новой линии на улице Московской будут проезжать четыре маршрута - № 8, 15, 21 и 22. Трамваи будут ходить с интервалом в 2,5 минуты.

Напомним, строительство новой трамвайной линии стартовало в начале этого года. По ней уже проезжали два вагона – дизельный и от контактной сети.