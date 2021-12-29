Роженицу с COVID-19 и ее ребенка спасли врачи Кубани

Ольга уже вернулась домой и смогла увидеть свою дочь Фото: telegram-канал главы региона

Беременную женщину с COVID-19 и ее ребенка спасли врачи Краснодарского края. Пациентку уже выписали, после чего она смогла увидеть свою дочь. Об истории со счастливым концом сообщил губернатор края в своем Telegram-канале.

Ольга приехала на Кубань из другого региона. Беременная, она заразилась коронавирусом и легла в ковидный госпиталь. Роды у женщины принимали в реанимации – ее состояние было критическим.

После рождения дочери Ольгу подключили к аппарату ЭКМО. У женщины зафиксировали значительное поражение легких. Под наблюдением врачей она провела больше двух месяцев.

- Вчера она вернулась домой, где наконец-то увидела свою здоровую малышку. Спасибо медикам, которые ежедневно спасают жизни, за титанический труд, профессионализм и грамотную помощь пациентам, - поблагодарил врачей Вениамин Кондратьев.