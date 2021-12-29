СК «Семья» досрочно ввела в эксплуатацию 19, 20, 21 и 22-й литеры ЖК «Светлоград»

Фото: СК «Семья»

Строительная компания «Семья» получила акт ввода в эксплуатацию еще четырех жилых домов в ЖК «Светлоград» в Краснодаре. В общей сложности построено 20 тысяч кв. м жилья, ключи от новых квартир получат 560 дольщиков. Передача ключей запланирована на январь 2022 года.

«СК «Семья» продолжает наращивать объемы строительства, следуя важному принципу – каждый дом сдается точно в срок или досрочно. 19 - 22-й литеры ЖК «Светлоград» мы сдали на квартал раньше заявленного срока. Получить ключи от новых квартир будущие жители смогут сразу же после новогодних праздников», - отметил генеральный директор СК «Семья» Руслан Воруков.

В новых литерах ЖК «Светлоград» создана комфортная среда для жизни. На территории расположено 6 спортивных и 3 детские площадки, высажены деревья и кустарники. На первых этажах домов предусмотрено более 60 коммерческих помещений, где в ближайшее время для удобства жителей появятся магазины и сервисные точки. Рядом с домами расположены парковочные места для 530 автомобилей, а также большая наземная стоянка на 6 000 мест.

Квартиры в жилом комплексе сдаются в предчистовой отделке «white box», так что владельцы могут сразу же приступать к ремонту. На входе в квартиру установлены качественные двери, балконы и лоджии остеклены. Для отопления служат радиаторы с терморегуляторами, на полу – ровная стяжка, выполнена разводка электричества, установлены выключатели и розетки. Во всех квартирах есть локальная высокоскоростная сеть с доступом в интернет и выводом в квартирный щиток. Установлены индивидуальные приборы учета тепла, домофон и электросчетчик.

ЖК «Светлоград» - проект комплексного освоения территории от строительной компании «Семья», состоящий из 32 монолитно-кирпичных домов переменной этажности. На территории комплекса расположены школа, детский сад, свыше 100 магазинов и сервисных точек. Жителям комплекса доступна собственная аллея для прогулок и отдыха со взрослыми деревьями. 29 домов жилого комплекса сданы точно в срок и заселены, еще 3 дома в настоящий момент строятся. Полностью строительство планируется завершить в середине 2023 года.