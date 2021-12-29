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Общество29 декабря 2021 12:49

На 6 млн рублей нелегальный лесоруб спилил деревья в Апшеронске

Ему грозит до 7 лет колонии
Светлана ОВДЕЙ
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Расследование уголовного дела завершено Фото из архива КП

Расследование уголовного дела завершено Фото из архива КП

Нелегальный лесоруб из Апшеронска предстанет перед судом. Расследование дела завершено, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

29-летний мужчина незаконно спилил в Апшеронском участковом лесничестве деревья ценных пород. Ущерб составил более 6 миллионов рублей. В период следствия лесоруб находился под подпиской о невыезде.

- Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.