В Сочи сократят количество остановок пригородных поездов

При планировании поездок стоит учитывать изменения в расписании движения электричек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Электрички в направлении Сочи будут делать меньше остановок во время новогодних каникул. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорог администрации города.

С 30 декабря 2021 года по 11 января 2022 года вечерние электрички № 6014 Имеретинский курорт – Туапсе, отправлением в 17:07 и № 6012 Туапсе – Краснодар, отправлением в 20:11 не станут делать остановки на станциях Мамайка, Уч-Дере, Горный Воздух, Мамедова Щель, Спутник, Кирпичное, Чинары, Афапостик.

С 31 декабря 2021 года по 12 января 2022 года утренние электрички № 6015 Краснодар – Туапсе, отправлением в 6:50 и № 6013 Туапсе – Имеретинский курорт, отправлением в 9:25 будут проезжать мимо остановок Афапостик, Чинары, Кирпичное, Спутник, Мамедова Щель, Мамайка, Известия.

– Просим сочинцев и гостей курорта спланировать свои поездки заранее. Стоит учитывать изменения в расписании движения электричек, – прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Напомним, что в Сочи вырастут цены на проезд в общественном транспорте.