Более 80 кубанских исторических зданий признали объектами культурного наследия в 2021 году

Сведения о 83 объектах внесли в Росреестр Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 80 исторических зданий Кубани признали объектами культурного наследия в 2021 году. В Росреестр внесли информацию о 83 строениях конца XIX - начала XX века, сообщает пресс-служба администрации региона.

Здания расположены в нескольких городах края – Краснодаре, Сочи, Армавире, Ейске, Приморско-Ахтарске, Геленджике, Новокубанске и Мостовском районе.

- Также мы заказали проведение государственных историко-культурных экспертиз для 224 объектов археологического наследия. Решение об их включении в реестр примет в 2022 году Министерство культуры РФ, – сообщил вице-губернатор Сергей Болдин. - С начала года утверждены границы территорий 830 объектов культурного наследия, зоны охраны 137 объектов, что в два раза больше прошлого года. Утверждены предметы охраны 130 памятников.

В этом году в регионе реконструировали 59 памятников культурного наследия, например, здание по улице Красноармейской Краснодара - здесь открыт Театр защитника Отечества.

В новом году планируется в том числе отремонтировать в Краснодаре дом купца Лихацкого в районе пересечения улиц Красной и Длинной, доходный дом подрядчика Ф. М. Акулова по улице Красной, дом Х. Фришкулиди по улице Орджоникидзе и соседний дом К. П. Пятковой.